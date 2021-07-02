«Помогите, ребятки»: пожилая сибирячка вызвала росгвардейцев, когда у нее закончились продукты. Фото: Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по республике Бурятия Фото: Предоставлено "КП"

- Парни, тревожная кнопка сработала в квартире в Октябрьском районе, едем! – с оружием на перевес росгвардейцы ринулись на защиту попавших в беду в городе Улан-Удэ в Бурятии.

Какого же было их удивление, когда на встречу им вышла … бабушка.

- Ребята, помогите, плохо себя чувствую, покушать нечего, продукты кончились, вот и нажала на кнопку вашу, - пожаловалась пенсионерка. – Родственники ко мне не приходят…

В это время по подъезду поднимались соседи, которые увидев происходящее, тут же вызвались привезти пожилой женщине все необходимое – продукты и другие нужные ей товары. Росгвардейцы успокоили бабушку, заверили, что все будет хорошо, помогли занести привезенные продукты и разложить их в действительно пустом холодильнике.

- Через час сотрудники вневедомственной охраны еще раз заехали к бабушке, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по республике Бурятия. - Пожилая женщина сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.

Чтобы впредь такого не повторялось, сотрудники Росгвардии передали информацию о землячке, находящейся в затруднительном положении, передали в полицию и органы социальной защиты.

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