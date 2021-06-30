«Помогите, рожаю»: в Иркутске инспектор ДПС помог быстро доставить беременную женщину в больницу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне к сотруднику стационарного поста ДПС на въезде в город по Качугскому тракту обратился житель Иркутского района. Мужчина был обеспокоен. У его жены начались роды раньше срока. Им срочно нужно было в роддом. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в Инстаграм.

- Инспектор отдельного батальона ДПС старший лейтенант полиции Антон Семёнов принял решение о незамедлительном сопровождении автомобиля с будущей мамой до перинатального центра. По прибытию, полицейский помог передать роженицу медработникам и продолжил несение службы.

На следующий день молодой отец позвонил в дежурную часть полиции, чтобы сообщить – у него родилась дочь. Он попросил передать сотруднику ДПС слова благодарности и рассказать, что его супруга и малышка чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

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