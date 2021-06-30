Рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте прошел в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В проверке участвовали специалисты профильного отдела городской администрации совместно с сотрудниками полиции. Все мероприятие длилось два часа. В районе остановка было проверено 58 трамваев, троллейбусов и автобусов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В ходе проверки были выявлены факты неиспользования пассажирами и водителями средств индивидуальной защиты органов дыхания. В таких случаях нарушение либо устраняется на месте, либо пассажир покидает салон транспортного средства. Среди водителей выявлено три нарушения, которые также были устранены на месте. В каждом проверенном автобусе, троллейбусе и трамвае проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения масочного режима, - пояснила и.о. начальника отдела организации пассажирских перевозок администрации Иркутска Екатерина Зарубина.

Подобные рейды проходят в областном центре ежедневно. С начала года специалисты проверили около 1400 единиц общественного транспорта.

Напомним, за несоблюдение масочного режима нарушители могут понести административную ответственность: для граждан – предупреждение или штраф в размере до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ИГУ подготовил недельный запас горячих обедов для врачей «красной зоны» (подробности)

«Осталось пережить только прилет инопланетян»: 101-летняя сибирячка победила коронавирус и двухстороннюю пневмонию (подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июня: COVID-19 стали чаще болеть люди 18-25 лет, у многих из них - пневмонии (подробности)

Врачам красной зоны – бесплатный обед. Поможем тем, кто в круглосуточном режиме борется за наши жизни. (подробности)