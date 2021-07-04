60 невест на байках: свадебный мотопарад проехал по Иркутску

Свадебный мотопарад прошел в городе в шестой раз Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

«Так много невест!», «Молодцы, счастья молодым», «Красиво!», «Какие классные» - пары на мотоциклах, где вторым номером едут девушки в свадебных нарядах, 4 июля восхитили тысячи иркутян, десятки роликов с их проездом по городским улицам, фотосессией у ЗАГСа появились в социальных сетях. Но это не были свадьбы, как они есть, а свадебный мотопарад. Его мотоциклисты города проводят каждый год в честь Дня семью, любви и верности (отмечается в стране 8 июля). Этот раз был шестым. Нынче оседлать железный коней смогли более 60 пар – зарегистрированных и нет.

- У нас есть две пары, которые сегодня отмечают годовщины – 18 лет и 2 года, у них свадьбы были именно 4 июля, - рассказала КП-Иркутск организатор свадебного мотопарада Татьяна Карканица. – Остальные либо женаты, либо встречаются.

Но есть и такие мотоциклисты, которые хотели бы принять участие в пробеге, а второй половинкой еще не обзавелись. Тогда им во время подготовки пробега могут сосватать какую-нибудь незамужнюю даму – девушку, желающую прокатиться с ветерком в белом платье.

- В прошлом году у нас после мотопарада появилось шесть новых пар, - отмечает Татьяна.

Мотоциклисты сделали две остановки, одна из них - у Московских ворот. Фото: Татьяны Карканица

В этом году маршрут колонны был немного короче, чем в 2020-м. Стартовали как всегда от политеха. Сделали остановку у Дворца бракосочетания, чтобы сфотографироваться у каскада фонтанов, после у Московских ворот на Нижней Набережной и рванули за город – в Музей на свалке. Там уж локаций хоть отбавляй. Можно разыграть шуточные фотосессии с персонажами из фильма «Чужой», сфотографироваться за пулеметом, с трансформерами, на танке.

Вот они - байкерские "невесты". Фото: Татьяны Карканица

Байкеры приезжали и с близлежащих городов. Фото: Татьяны Карканица

Все равны как на подбор. Фото: Татьяны Карканица

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