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ЗДОРОВЬЕ9 июля 2021 6:47

Какие упражнения делать для восстановления после коронавируса, показали бурятские врачи

Комплекс дыхательной гимнастики показали специалисты республиканской клинической больницы им. Семашко
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Какие упражнения делать для восстановления после коронавируса, показали бурятские врачи.

Какие упражнения делать для восстановления после коронавируса, показали бурятские врачи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Восстановление после коронавируса - дело непростое. Все переболевшие жалуются на плохое самочувствие и с трудом приходят в себя. Как вернуть краски жизни побыстрее? К специалистам не попасть. Вокруг ограничения. Но тут как раз помогает цифровизация. Врачи не остаются в стороне от прогресса. Рекомендации по дыхательной гимнастике бурятские врачи из РКБ им. Семашко записали на видео. Делайте!

Конечно, специалисты советуют предварительно уточнить у своего лечащего врача, когда приступать к занятиям.

- В первые недели после перенесеннои пневмонии рекомендуем не использовать дыхание с сопротивлением (надувание шариков и др.), а дышать медленно и плавно, постепенно увеличивая продолжительность выдоха. С постепенным увеличением выдоха будет увеличиваться и объем вдоха, - поясняют специалисты.

В целом же несложная дыхательная гимнастика полезна всем и помогает восстанавливаться после болезни.

- Все упражнения гимнастики необходимо выполнять в медленном темпе, следить за своим дыханием, - отмечает спортивный врач Бурятского республиканского врачебно-физкультурного диспансера Светлана Батаева. - Ни в коем случае не делать резких вдохов и выдохов, чтобы не появилось головокружение. Стоп - сигналами для прекращения занятий является ухудшение общего самочувствия, появление одышки, чувства стесненности в грудной клетке, а также общее сильное головокружение и боли. Пульс не должен подниматься более, чем на 50%. Помните – вам важны не рекорды, даже если до болезни вы активно занимались спортом.

Лучше всего выполнять комплексы по очереди, не торопясь. За один раз - с одного урока. Нагрузки надо увеличивать постепенно, следить за пульсом, сатурацией кислорода. Это несложно - на простом уровне с этим справится обычный фитнес-браслет. А еще можно считать пульс "по старинке", засекая время на часах или смартфоне, Тоже пойдет!

На тренировку становись!

Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 1)

Смотреть видеосюжет
Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 1)
Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 1)

Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 2)

Смотреть видеосюжет
Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 2)
Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 2)

Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 3)

Смотреть видеосюжет
Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 3)
Дыхательная гимнастика после перенесенного COVID-19 (занятие 3)
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