Нас не догонят!: "Трио из Баяндая" поддержало российскую сборную Олимпиады в Токио песней

Нас не догонят!: "Трио из Баяндая" поддержало российскую сборную на Олимпиаде в Токио песней. (На фото слева направо Надежда Торноева, Альбина Мантатова, Виктория Хунхинова)

- Я сама ветеран спорта. В волейбол играю со школьной скамьи, - рассказывает корреспонденту "КП"-Иркутск" Надежда Торноева, участница "Трио из Баяндая" и директор сельского Дома культуры. - Поэтому, как никто знаю, что значит поддержка, тем более, когда от тебя зависит победа целой страны.

Певческий союз Надежды Торноевой, Альбины Мантатовой и Виктории Хунхиновой превратился в "Трио из Баяндая" неожиданно даже для самих певиц. Женщины - работники культуры и раньше выступали на сцене, но только по одиночке. Объединиться заставил конкурс. Региональное министерство приглашало местных исполнителей показать свои таланты и стать частью Всероссийского проекта, приуроченного к Олимпиаде в Токио-2020.

- Был предоставлен список "10 песен чемпионов", из которых мы выбрали легендарную "Команду молодости нашей" Льва Лещенко. Выехали к стеле "Баяндай" на въезде в село и сняли на телефон, как мы поем, - вспоминает Надежда Торноева.

Далее отправили видео на отборочный этап, получили приглашение и стали частью большого проекта. Опытные работники привыкли выигрывать в конкурсах разных уровней - стаж каждой участницы трио в сфере культуры от 10 до 30 лет. Но насколько значима их победа Надежда, Альбина и Виктория поняли только после съемочного дня, когда узнали, что их услышит не только российская сборная, но и вся страна.

- Мы до последнего момента полностью не осознавали в чем участвуем, - смеется Надежда. - В процессе записи песен для клипа оказалось, что съемочная группа состоит только из москвичей, которые чуть ли не только что сошли с трапа самолета, прилетев именно ради нас. Один из продюсеров показал нам свои "старые" проекты, например всероссийский флешмоб к 9 мая. Сказать, что у нас был шок - ничего не сказать. Нам повезло работать с такими профессионалами!

Съемки клипа с "Трио из Баяндая" прошли в усадьбе Сукачева в Иркутске. Фото: Надежда Торноева

Женщин пригласили на съемки в Иркутск. Площадкой и "декорациями" к клипу послужили исторические здания усадьбы Сукачева. Сначала трио выступило с песней, которую исполнило для отборочного этапа. Затем организаторы предложили спеть еще два трека. Без сомнений выбор артисток пал на "Героев спорта" Муслима Магомаева и бессмертный гимн дерзких 2000-х группы "Тату", песню "Нас не догонят".

Уже после монтажа снятые с "Трио из Баяндая" кадры сложатся в единую композицию с видео участников из других городов России: Севастополя, Калининграда, Петрозаводска, Владивостока, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и других. Все они споют "10 песен чемпионов", чтобы поддержать каждого спортсмена российской сборной.

От Иркутской области приняли участие еще несколько артистов - это вокалист Борис Голик и ансамбль «Златояра» из Иркутска, а также Александр Калугин из села Оёк Иркутского района.

К слову, стать участником проекта может каждый, у кого есть телефон и интернет. Необходимо лишь записать видео с исполнением одной из 10 песен проекта и выложить его в сеть с хэштегами #веримвроссию и #10песенчемпионов. Авторы проекта создадут народный флешмоб, в котором запоет вся страна.

Песни-участники флешмоба:

Государственный гимн России

«Герои спорта» (Муслим Магомаев)

«Команда молодости нашей» (исполнялась разными артистами)

«Сансара» (Баста)

«Есть только миг» (Олег Анофриев)

«Группа крови» («Кино»)

«Все зависит от нас» (Елка)

«Нас бьют — мы летаем» (Алла Пугачева)

«Падали, но поднимались» (Алексей Хворостян)

«Нас не догонят» (группа «ТАТУ»).

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