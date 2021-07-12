Режим всеобщей самоизоляции снят в Бурятии с 12 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим всеобщей самоизоляции в Бурятии снят. Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с прессой по этому поводу обозначил итоги достаточно жестких ограничений, которые действовали в республике с 20 июня.

- Если помните, у нас максимум суточного заболевания по данным Роспотребнадзора был 334 человека в сутки. Сейчас – 282, - отметил он ( по данным на утро 12 июля - 255 случаев - ред. ) То есть мы пошли на снижение. У нас поменялась динамика - от роста к снижению, что самое главное. У нас дополнительно появились возможности по больничным койкам: сейчас развернуто 3,5 тыс коек, из них занято 2980, то есть 500 коек про запас, который мы создали. Мы существенно усилились по оборудованию: закупили 298 дополнительных кислородных концентраторов, порядка сотни ИВЛ и мониторов дополнительно. У нас появился запас по коечному фонду, динамика пошла вниз, и это дает условия для снижения ограничений.

Полного снятия ограничений в в республике нет. Они остаются, и довольно жесткие.

- Первое - общепит у нас работать будет до 22 часов, также по 4 человека за столом, не считая детей, дистанция между столами соблюдается, банкетные, массовые мероприятия - пока под ограничением, - отметил глава республики. - В целом, любые массовые мероприятия: что уличные, что внутри помещений – под ограничением. Пока сохраняется ограничение работы фудкортов и зон развлечения в торговых центрах. Сами торговые центры открываются. Аттракционы, в том числе и в парках, пока остаются закрытыми. Сами парки открываются для прогулок. У нас сохраняется требование соблюдения масочного режима. Плюс сохраняется рекомендации для работодателей по переводу на дистанционную работу тех работников, которых можно перевести. Вводится дополнительное требование к самоизоляции беременных женщин. Поскольку у нас есть больные беременные, чего не было в предыдущие периоды, а сейчас есть, к сожалению. Мы вводим рекомендацию по самоизоляции и переводу на дистанционную работу беременных женщин.

В республике возобновили работу детсады. Под запретом - кинотеатры и театры. Но репетиции возобновлены. Вспомнили и о том, сколько в Бурятии привитых.

- - Люди стали больше вакцинироваться, осознание произошло, и слава Богу! У нас в целом вакцинировано порядка 60 % от населения, - отметил Алексей Цыденов. - Это минус дети, минус уже переболевшие. Но сейчас есть поручения председателя правительства о том, чтобы вообще до 80% довести общую вакцинацию, это поручение прорабатывается. А так, у нас 200 тысяч человек уже первую вакцину получили, всего у нас 431 тысяча - общий план к 1 сентября, мы пока идем хорошо.

Последним районом республики, в котором был снят режим всеобщей самоизоляции, стал Кабанский район, граничащий с Иркутской областью. По этому поводу принимали отдельное решение, так как первоначально в планах было продлить режим на этой территории еще на неделю. Однако здесь сохраняется работа постов контроля передвижения к местам массового отдыха на побережье Байкала. Они выставлены на станции Култушная, в селе Тресково и, в связи с большим потоком отдыхающих из Иркутской области, в выходные организован дополнительный пост в Выдрино. Всего на этих постах проверено 469 транспортных средств, 74 автомобиля "завернули" из-за отсутствия подтверждающих документов.

Напомним, заселение на турбазы и в дома отдыха, расположенные на территории Бурятии разрешен, если отдыхающие представят сертификат о прививке против коронавируса, либо справку о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо результатов ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это как масло в огонь: врачи рассказали, почему нельзя давать детям с температурой противовирусные средства ( подробности)

Почему болеют COVID-19 те, кто сделал прививку и когда вакцинироваться, если есть антитела, рассказали иркутские врачи ( подробности)