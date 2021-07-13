Задержан мужчина, который вместе с ребенком стоял на карнизе 13 этажа в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четырехлетний ребенок, который несколько часов вместе с отцом пробыл на карнизе 13-этажного дома в Иркутске, спасен. Жив и сам мужчина, он задержан полицией. Силовикам придется разобраться, что заставило его решить личные проблемы подобным образом. Малышу впоследствии придется пройти медицинское обследование, так как он долго находился под дождем и ветром и испытал сильнейший стресс.

Напомним, примерно в четыре часа местного времени иркутяне позвонили в полицию. Они сообщили, что на карнизе новостройки в центре Иркутска, на улице Александра Невского, стоит мужчина с ребенком. Вскоре выяснилось, что таким образом он требовал от жены, чтобы она вернулась. Супруги поссорились, а конфликт завершился избиением женщины.

-Мы тебя любим!, - рыдая, кричала снизу женщина, когда узнала о ЧП. Полицейские разыскали ее и привезли на место. Вместе с женщиной уговаривали мужчину успокоиться и отойти в квартиру подросток- сосед, который и сообщил о ЧП. Потом к спасению ребенка и мужчины подключилась его мама, а потом и психолог МЧС и инспектор ПДН главка МВД. Совместными усилиями им удалось уговорить иркутянина.

Ребенка передали матери. Сейчас с ней общаются следователи. Слышно, как она сильно плачет из-за перенесенного шока.

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