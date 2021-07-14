Заключенный сбежал из колонии на севере Иркутской области

В поселке Улькан Казачинско-Ленского района из колонии-поселения сбежал заключенный. При очередной утренней проверке 12 июля надзиратели поняли, что двух осужденных нет на территории. Одного из них удалось задержать почти сразу после побега. Найти его товарища просят помочь местных жителей сотрудники ГУФСИН.

- Граждан оказать содействие в поиске осужденного Гизатулина Евгения Петровича, покинувшего территорию колонии-поселения в поселке Улькан. При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемого просим сообщить в полицию, - сообщают в ведомстве.

Напомним, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны. В течение дня они могут свободно перемещаться по территории. Заключенным разрешается выезжать в населенный пункт, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо для работы или учебы. Они вправе носить гражданскую одежду и держать при себе ценные вещи.

Особые приметы: высокий лоб, залысины, на левом плече татуировка «Купол и летучая мышь», на левом предплечье множественные шрамы до 4-х см. Был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки, при себе имеет черный рюкзак и плащ-накидку синего цвета.

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