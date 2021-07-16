«Выбраться самим у них шансов не было»: моряки спасли трех девочек, которых течением едва не затянуло под баржу

Анатолий Попов (слева) и Владислав Колесников с грамотами от МВД. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Грузовое судно стояло на причале «Осетровский» в Усть-Куте и готовилось отправиться в очередной рейс. По реке Лене оно должно было доставить уголь в Бодайбо. Когда моряки менялись вахтами и занимались погрузкой, неожиданно раздалась тревога и крики старшего помощника командира Максима Гомана:

- Внимание, за бортом трех девочек затягивает под баржу! - крикнул он. - Быстро собираемся на помощь!

Оказалось, что несколькими минутами ранее на надувном матрасе метрах в 30 от берега плавали и загорали три девочки лет примерно 16 - 17. В какой-то момент их начало относить течением, причем настолько быстро, что матрас перевернулся, а девчонки попадали в воду. Сил грести у них не было. Двоих понесло под баржу, которая стояла неподалеку, третью под другое судно. Первыми на крики помощника командира выбежали на палубу мотористы Владислав Колесников и Анатолий Попов.

- Мы с Анатолием быстро прыгнули в лодку, которая была пришвартована под бортом, - рассказал корреспонденту «КП» - Иркутск» Владислав Колесников. - И за минуту добрались на ней сначала до одной девочки, а потом до ее подруг. Они из последних сил держались на плаву. Кстати, глубина в этом месте примерно 5 - 6 метров. Девчонок бы легко затянуло под баржу, так как она стояла порожняя и была приподнята. Выбраться из-под нее шансов нет.

Перепуганных школьниц посадили в лодку и отвезли на берег, где девочки еще несколько минут отходили от шока. После чего они ушли домой, а Владислав с Анатолием спокойно отправились в рейс до Бодайбо.

По возвращении моряков ждал приятный сюрприз. Оказалось, что спасенные девочки рассказали об этом случае родителям, и одна из матерей принесла Владиславу и Анатолию торт и фрукты в знак благодарности. А еще женщина решила, что о моряках должен узнал весь город, и написала пост об этом случае в соцсетях.

Ну а напарники-мотористы сейчас в очередном рейсе. Навигация, которая в этих местах длится полгода, сейчас в самом разгаре. На сушу моряки выходят крайне редко и практически без остановки мотаются по маршруту Усть-Кут - Бодайбо, доставляя уголь. Во время очередного выхода на берег Владислава и Анатолия наградили местные полицейские. За решимость им вручили почетные грамоты и ценные подарки.

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