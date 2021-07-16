В Бурятии на ребенка обрушился навес наркодиспансера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 16 июля в Улан-Удэ произошел несчастный случай с участием ребенка. Подросток стоял под козырьком республиканского наркологического диспансера, когда конструкция обрушилась на него. Это увидели жители близлежащих домов и помогли пострадавшему ребенку выбраться из-под завала. В этот момент подоспел полицейский, который находился рядом по службе и отвез несовершеннолетнего в больницу, не дожидаясь скорой помощи.

- Пострадавшего доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, - рассказала пресс-секретарь минздрава Бурятии Саяна Соктоева. - Провели КТ и МРТ-обследование. Переломы не обнаружены, есть незначительные повреждения мягких тканей, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, подкожная гематома теменно-затылочной области.

Ребенок находится под присмотром врачей.

Предварительная причина обрушения навеса - проливные дожди. Вода скопилась на козырьке из-за чего утяжелила его и сделала конструкцию шаткой. Местные жители рассказывают в соцсетях, что здание наркодиспансера не огорожено, поэтому на его территории часто играют дети.

Напомним, в ночь на 14 июля в столице Бурятии прошли аномальные ливни. Меньше чем за сутки на город обрушилась треть месячной нормы осадков. Были затоплены несколько микрорайонов, перестал ходить общественный транспорт, на дорогах образовались ямы и расщелины, затопило ЖД вокзал, часть города осталась без электричества.

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