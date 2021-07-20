"Главный специалист по охране от грызунов": в Забайкалье в ветлечебнице на работу взяли котенка Ваську

В Забайкалье в ветлечебнице на работу взяли котенка Ваську. Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

- Опыта охоты нет, но быстро обучаюсь. Коммуникабельный, стрессоустойчивый и очень милый! - наверное, примерно так бы выглядело бы резюме Василия, если бы он искал работу. Но хвостатому, как говорится, повезло. Взяли даже без собеседования. Влюбились с первого взгляда и оставили, так еще назначили на должность, предоставили жилье, бесплатное медобслуживание и трехразовое питание. Как можно не завидовать Василию, скажите?

Это пару недель назад он был просто котенком Васькой. Кто-то подкинул их с сестрой к дверям ветеринарной станции Шилкинского района. Негодяи знали - там им точно помогут. И были правы. Ветспециалисты не смогли остаться равнодушными.

- Ветврач осмотрел котят. Им чуть больше месяца. Один котенок прихрамывал на лапку, которую обработали, а также назначили курс лечения», - рассказала начальник подразделения Екатерина Петрова.

Кошечку назвали Мией. Для нее даже не пришлось искать добрые руки, котенка без раздумий домой забрала бухгалтер ветстанции.

Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

А в Ваське сотрудники рассмотрели потенциал будущего начальника. Для него обустроили место с теплой лежанкой, при этом перемещаться разрешили свободно по всему зданию. Если поступают четвероногие пациенты, Васька - бегом встречать.

Так котик за короткие сроки от безработного и бездомного брошенки продвинулся до "главного специалиста по охране станции от грызунов" районной ветстанции. Кто сказал, что есть что-то невозможное? По крайней мере, точно не для Василия.

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