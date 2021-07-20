Приемная мать отрубила 8-летней дочери пальцы в Бурятии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бурятии в больницу с травмой руки попала 8-летняя девочка. Сначала ребенок, как и опекуны, говорил врачам, что увечья получил, играя на улице. Но позже соседям по палате маленькая пациентка рассказала, что ее приемная мама якобы отрубила ей пальцы ножом в наказание за шалость. Органы опеки начали проверку.

- Семья, в которой проживает девочка - многодетная, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" пресс-секретарь министерства социальной защиты Бурятии Мария Ивайловская. - У пары двое родных детей и трое приемных. Все три - девочки. Они являются племянницами опекуна. Его сестру лишили родительских прав и он их забрал к себе.

Сегодня девочки находятся в реабилитационном центре. На время проверки их изъяли из опекунской семьи. Пострадавший ребенок проходит лечение в больнице, идет на поправку, скоро выпишется. Среди сестер 8-летняя девочка самая старшая, остальным детям 6 и 5 лет.

Известно, что семья проживала до переезда в Улан-Удэ в Тункинском районе. Специалисты также выяснят, как и в каких условиях жили приемные дети в то время.

- Ранее семью не проверяли. Так как они являются прямыми родственниками, таких опекунов сотрудники опеки редко навещают. Обычно в таких семьях все складывается хорошо, - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты республики.

Следственный комитет Бурятии разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, в прошлом году подобный инцидент произошел в Бурятии с участием 5-летней девочки. Ее 47-летний нетрезвый дядя отрубил ребенку топором два пальца за сломанный планшет.

На мужчину были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Месяц назад дело передали в суд для рассмотрения.

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