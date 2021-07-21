МЧС предупредило, что Иркутскую область зальют сильные ливни с грозами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области в ближайшие сутки синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Сильные грозы и ливни пройдут в нескольких районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 22 июля ночью в Тайшетском, Чунском, Братском, днем в северо-западных и Катангском районах местами ожидаются сильные дожди, грозы, - отмечают в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям Приангарья отложить все поездки на природу, туристические походы и купание в водоемах. Если гроза все же застигла вас по пути, стоит найти безопасное место и переждать. Ни в коем случае это не должно быть дерево или возвышенное, открытое пространство. Желательно найти какое-то здание и остаться в нем.

Кроме того, в МЧС предупредили о высокой и чрезвычайной пожароопасности в лесах региона с 22 по 24 июля. В связи с этим нельзя посещать лес, а также запрещено разжигать костры и жечь мусор.

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