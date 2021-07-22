МЧС: Синоптики предупредили, в каких районах Иркутской области пройдут ливни и грозы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ближайшие сутки в Иркутской области синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Сильные дожди и грозы пройдут в нескольких районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 23 июля ночью в Катангском, Киренском районах местами ожидаются сильные дожди, грозы, - рассказывают в ведомстве.

Спасатели просят жителей Приангарья быть аккуратными во время непогоды. Из-за грозы возможны проблемы с электричеством, опасно на дорогах при плохой видимости и больших луж. Большой риск появления оврагов и оползней. Лучше всего остаться дома. А если ливень застал в пути, нужно переждать его в любом ближайшем помещении.

Помимо этого, в МЧС предупредили о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов местами с 23 по 25 июля. Запрещено посещать лес, жечь мусор и разводить костры.

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