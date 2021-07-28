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Происшествия28 июля 2021 10:04

Высокопоставленного полицейского из Бурятии задержали за взятку

Руководство местного МВД уже проводит проверку
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Высокопоставленного полицейского из Бурятии задержали за взятку

Высокопоставленного полицейского из Бурятии задержали за взятку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное громкое задержание высокопоставленного полицейского. На этот раз стало известно, что наручники захлопнулись на руках заместителя начальника Следственного управления МВД Бурятии. По предварительной информации, его подозревают в получении крупной взятки. Также известно, что задержали полицейского в Иркутске.

- Наши сотрудники выясняют все обстоятельства, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» задержание своего коллеги в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - В случае, если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме этого, он понесет наказание в соответствии с законодательством.

Добавим, что в следственном комитете задержание высокопоставленного полицейского пока не прокомментировали. Также пока официально неизвестна сумма взятки, а также, за что сотрудник должен был получить деньги.

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