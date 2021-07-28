Высокопоставленного полицейского из Бурятии задержали за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное громкое задержание высокопоставленного полицейского. На этот раз стало известно, что наручники захлопнулись на руках заместителя начальника Следственного управления МВД Бурятии. По предварительной информации, его подозревают в получении крупной взятки. Также известно, что задержали полицейского в Иркутске.

- Наши сотрудники выясняют все обстоятельства, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» задержание своего коллеги в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - В случае, если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме этого, он понесет наказание в соответствии с законодательством.

Добавим, что в следственном комитете задержание высокопоставленного полицейского пока не прокомментировали. Также пока официально неизвестна сумма взятки, а также, за что сотрудник должен был получить деньги.

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