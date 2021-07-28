Стало известно, за что высокопоставленный полицейский из Бурятии получил взятку в 15 миллионов рублей

Задержанный полицейский в здании следственного комитета. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следователи рассказали подробности громкого задержания высокопоставленного полицейского из Бурятии. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что 27 июля в Иркутске захлопнули наручники на руках заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Бурятии. Его подозревают в получении крупной взятки.

- По версии следствия, в одной из гостиниц города Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД через посредника получил взятку в 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, которые расследует МВД Бурятии, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Полицейского задержали с поличным на месте преступления.

За эти деньги полицейский обещал поспособствовать прекращению уголовного преследования против обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба. Теперь, вместо 15 млн, против полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Сейчас он дает показания в главном управлении СК Иркутской области. Кстати, следователи будут настаивать на том, чтобы его заключили под стражу.

Свою проверку начали и в республиканском МВД. Вот как задержание своего сотрудника прокомментировали в ГУ МВД Бурятии.

- Наши сотрудники выясняют все обстоятельства, - отметили в ведомстве. - В случае, если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме этого, он понесет наказание в соответствии с законодательством.