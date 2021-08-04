Эксперты назвали причину аварийной посадки легкомоторного самолета на поверхность Байкала. Фото: БПСО МЧС России

Стала известна причина аварийной посадки легкомоторного самолета в Байкал в Ольхонском районе. Инцидент произошел в июле прошлого года, во время аэро-экскурсии над Шибетским заливом.

- На борту находились 4 человека: пилот и три пассажира, - сообщали тогда «Комсомолке» в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда. - Самолет планировал с высоты 300 метров и приводнился в трех метрах от берега.

По предварительным данным, у ЯК-12А отказал двигатель. Оценку случившемуся дали специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Эксперты пришли к выводу, что пилот просто не рассчитал количество топлива.

- Не обращая внимание на минимальные показания топливомера и не проконтролировав количество топлива на борту перед вылетом визуально, командир воздушного судна выполнил взлёт, предполагая, что количество топлива на борту воздушного позволит ему безопасно завершить полёт, - говорится в материалах расследования. - В процессе выполнения полёта контроль за приборами, указывающими остаток топлива, не вёл. Время срабатывания сигнализации о резервном остатке топлива определил неверно. Самовыключение двигателя произошло примерно на 42-й минуте полёта в результате полной выработки топлива.

53-летний пилот принял решение совершить посадку на воду, так как берег был каменистым и неровным. Пассажиры получили незначительные травмы.

Выяснилось, что легкомоторный самолет принадлежал другому мужчине, лётчик управлял им по доверенности.

- С 26 июня до 17 июля 2020 года командир воздушного судна выполнил восемь экскурсионных полётов с пассажирами на борту, включая аварийный 17 июля. В тот день этот полёт был вторым, - рассказали специалисты МАК.

Для пилота этот авиапроисшествие был первым. Мужчина закончил авиационное училище в 1992 году и имел за плечами стаж в 4,5 тысячи часов.

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