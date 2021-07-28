Реабилитолог назвала требующие срочного обращения к врачу последствия COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Британские ученые пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом снижается интеллект. Причем, чем тяжелее человек болел болел - тем сильнее. В то же время люди, перенесшие ковид, согласно британским ученым, жалуются, что им стало сложнее концентрироваться и на помутнение сознания". Эти выводы знаменитых своими радикальными оценками специалистов главный внештатный эксперт по медицинской реабилитации Минздрава Иркутской области, невролог Нина Валиулина комментировать отказалась.

Тем более, что есть десятки других проблем, с которыми встречаются перенесшие ковид люди. Эти проблемы обсуждались в третьем выпуске специальной акции "Комсомолки" и Общественной палаты Иркутска "Ответьте, доктор", в рамках которой жители могут задать любой вопрос о COVID-19 врачам "красной зоны", ведущим медикам, признанным специалистам и главврачам больниц региона.

На какие симптомы стоит обратить внимание после коронавируса?

Они совершенно различные - чаще чаще всего это нарушение обоняния, то есть поражение обонятельных нервов, головная боль, боли в мышцах. Очень часто возникает нарушение цикла бодрствования и сна - бессонница ночью, сонливость днем, утомляемость, снижение фона настроения вплоть до меланхолии и депрессии, нарушение равновесия, шаткость при ходьбе. В каком случае обращаться к неврологу? Если эти симптомы мешают жить.

Болезнь до конца не изучена и не случайно сейчас будет проводиться диспансеризация пациентов, которые перенесли коронавирус. Это нужно не только для того, чтобы проверить их здоровье, но и чтобы определиться с частотой осложнений, которые возникают. Неврологические проявления, по разным данным, встречаются примерно в 37% случаев.

Могут насторожить частые повторяющиеся головные боли, головокружение, продолжающийся кашель, слабость. Это может быть как следствие перенесенного ковида, так и самостоятельное заболевание, если между болезнью и появлением симптомов есть промежуток в 3-4 недели. Поэтому, в этом случае - в первую очередь обратитесь к терапевту, который поможет с этим разобраться.

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