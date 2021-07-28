При расстройствах после COVID-19 врачи советуют обратиться к неврологам и психотерапевтам, а еще... заняться ходьбой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

-Я давно переболела коронавирусом. И в общем-то, легко. Но прошло уже несколько месяцев, а все никак не могу избавиться от плохого настроения. Стала меланхоличной, появилась какая-то депрессия, ничто меня не радует! Это - только одно из обращений к врачу - неврологу, главному внештатному эксперту по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Иркутской области Нине Валиулиной, прозвучавшее во время прямого эфира в рамках проекта "Комсомолки" и Общественной палаты Иркутска "Ответьте, доктор". Казалось бы, обычная жалоба. Надо успокоиться и взять себя в руки. Но...

- Подобные нарушения после коронавируса встречаются достаточно часто, - говорит Нина Валиулина. - Прошу не заниматься самолечением по советам знакомых, у которых "было тоже и им помогло". Это достаточно серьезно и с такой ситуацией поможет разобраться врач-психиатр. В зависимости от степени выраженности симптомов он назначит лечение. Ну, и до того как вы пойдете к психиатру, пожалуйста, сходите к неврологу. Это специалисты, которые в наше напряженное время, когда мы живем в бешеном темпе и по многим причинам испытываем стресс на работе и дома, очень хорошо помогают.

Нина Валиулина напомнила, что степень тяжести постковидного синдрома никак не зависит от того, легко или тяжело перенес человек заражение. И надо помнить, что никакой волшебной таблетки не существует, приводить эмоциональную сферу в равновесие придется, хотя и с помощью врачей, но собственными усилиями.

-Да, в окончательном выздоровлении многое значит позитивный настрой, - считает Нина Валиулина. - Но, к сожалению это не полностью зависит от человека. Может быть, он и понимает головой, что нужно бодриться, а не получается - нервная система не позволяет этого сделать. Поэтому и необходимо обращаться к специалисту.

Что такое постковидный синдром? Это ситуация, когда симптомы, которые человек ощущал в разгар болезни, остаются и после того того, как с коронавирусом, как будто бы, удалось справиться. Но они выражены в меньшей степени. И вот тут нужна грамотная реабилитация после ковид.

- И прежде всего это адекватная физическая нагрузка, которую нужно дозировать и постепенно увеличивать, - рассказывает врач. - Это, прежде всего, ходьба. Да, это просто прогулки, желательно на свежем воздухе. Это дыхательные упражнения. Это хорошее настроение и позитивный настрой. Ну а остальное по ситуации - и медикаменты, и физиолечение, и психотерапия, массаж. На нескольких известных курортах региона хорошо занимаются реабилитацией, назначают индивидуальные программы.

Но помним и о том, что каждый может помочь себе и сам, посоветовавшись с врачом. Ведь далеко не у всех есть возможность попасть в санаторий. Но организовать себе прогулки на свежем воздухе способен любой.

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