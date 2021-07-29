«Они притянулись, продырявив кишечник»: проглотившего магнитные шарики годовалого малыша спасли иркутские хирурги

Иркутские хирурги экстренно прооперировали малыша, проглотившего магнитные шарики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Нужна срочная госпитализация, - скомандовали врачи в иркутской поликлинике, когда разглядели на рентгеновском снимке годовалого мальчика цепочку из круглых предметов.

Мама пришла на прием с сыном к участковому врачу из-за высокой температуры, даже предположения не было, что ситуация настолько серьезная. Малыша увезли в Иркутскую областную детскую клиническую больницу, где и провели операцию по извлечению предметов – магнитных шариков от игрушки старшего 8-летнего брата.

- Мы экстренно прооперировали ребенка, - рассказывает детский хирург, заведующая хирургическим отделением ИГОДКБ ГБУЗ Ирина Кайгородова. - По расположению шариков, мы склонны думать, что малыш глотал их по одному — предметы располагались в разных отделах кишечника. Магниты притянулись друг к другу, и постепенно в кишечной трубке образовалась перфорация и воспалительный процесс, поднялась температура. Операция была сложная, промедление грозило фатальными последствиями.

Сейчас маленького пациента переводят из реанимации в хирургическое отделение. Врачи не берутся делать прогнозы по поводу того, когда здоровье прооперированного восстановится полностью, но в одном мнения хирургов сходятся – потребуется много времени.

- Малышу предстоит длительный восстановительный процесс. Сколько на это потребуется времени - сказать трудно. Все очень индивидуально, - говорит лечащий врач пациента Алексей Старшинский. - Постепенно будем переводить его на обычное питание.

Этой страшной историей медики поделились в аккаунте медучреждения в социальных сетях, чтобы напомнить родителям, о чем говорилось не раз:

- Казалось бы, каждая мама и каждый папа знает, что такая игрушка – из шариков-магнитов - может нанести огромный ущерб здоровью и угрозу жизни ребенка. Будьте внимательны! – просят сотрудники больницы.

Если в доме есть маленькие дети, не стоит рисковать, приобретая опасные для них игрушки, даже если предполагается, что играть ими будут не они. В этом конкретном случае, родители вовсе не обнаружили пропажу магнитных шариков.

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