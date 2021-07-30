"Исхудавшая, вся в тоске": в иркутском зоопарке спасли от смерти из-за одиночества редкую обезьянку

Обезьянка Шайтан ищет друзей: в иркутской зоогалерее спасли от смерти из-за одиночества редкое животное . Фото: Иркутская зоогалерея

- Обезьянка была в таком состоянии, что её нужно было спасать, - грустную историю саймири (беличья порода обезьян), рассказывает владелица Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Исхудавший, осунувшийся, с такой тоской в глазах… Когда его увидели сердце сжалось. Выкупили из контактного зоопарка за полцены, лишь бы выжил. Прежние хозяева попросту не знали, что у них в руках необычная обезьянка, не понимали, как правильно содержать, а тонкостей много… Вот и начались проблемы со здоровьем. Гормональный сбой!

Беличья обезьяна Шайтан поселилась в Иркутской зоогалерее этой весной. Контактные зоопарки запретили и их стали закрывать, вот и саймири пришлось искать новый дом. Прежние хозяева выставили объявление в интернете, его увидели сотрудники иркутской зоогалереи. По фото стало ясно – обезьянке требуется помощь специалистов. И немедленно! Забрали.

- Назвали Шайтан или Шаня, - говорит Людмила Ивушкина. - Он до сих пор еще не оправился. Выглядит хуже, чем его сородичи, - продолжает директор зоопарка. – И все еще привыкает к новой жизни.

Когда его привезли, он был очень неспокойным. Кричал, визжал, устраивал истерики. Хлопот доставлял немало, не зря же его назвали Шайтаном.

В природе беличьи обезьянки живут в тропических лесах, питаются фруктами, растениями, орехами, насекомыми, семенами. Именно от рациона, а точнее его разнообразия, зависит жизнь саймири. Чуть что не так, болеют. Для Шайтана меню разработали опытные специалисты. В списке более 30 продуктов. А еще требуются витамины и микроэлементы.

- Эта обезьянка – истинный гурман! - рассказывает Людмила Ивушкина. – Так кухня и стала для нее лучшим приютом на первое время.

Шайтанчика поселили вдали от шумных посетителей. С собой любимая игрушка – кусок тряпки, которую привез из прошлой жизни. Первое время никого к себе не подпускал, потом обвыкся. Любит гостинцы от посетителей!

- Но все усилия были напрасными… - говорит Людмила Ивушкина. – Дело в том, что Шаня жил один, а без компании сородичей саймири выжить не могут. В природе они живут только группами, от одиночества сильно страдают. Когда поняли, что Шайтану лучше не станет, решили искать других саймири. Специально привезли для Шайтана двух обезьянок из Томска. Соня и Шурик учат его правильно общаться, жить в семье.

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