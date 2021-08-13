Иркутским полицейским пришлось по рентгеновским снимкам зубов и костей выяснять возраст мошенницы, чтобы доказать ее вину

Полицейским пришлось по рентгеновским снимкам зубов и костей выяснять возраст мошенницы, чтобы доказать ее вину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чтобы доказать вину мошенницы, которая обманула пенсионерку, иркутским полицейским пришлось не только собирать все доказательства, но и в прямом смысле устанавливать ее биологический возраст и даже изучать рентгеновские снимки ее скелета. Но обо всем по порядку.

Ограбление пожилой женщины из Иркутска в ноябре 2019 года прошло по стандартной схеме. На улице к ней подошла цыганка и, представившись целительницей, заявила:

- Да на вас порча, - сказала она пожилой женщине. – Но я могу снять сглаз. Для этого нужно всего лишь провести ритуал очищения.

Доверчивая ангарчанка поверила и привела аферистку в свою квартиру. Во время процедуры пенсионерка завернула деньги и ювелирные изделия в сверток и передала его «гадалке». Спустя несколько часов, после того как мошенница ушла, она открыла сверток, и нашла в нем клочки газетной бумаги.

Полицейские нашли лжецелительницу быстро. Оказалось, она приехала на «гастроли» из Новосибирска. Вот только довести до суда уголовное дело против нее, оказалось не так-то просто. Оказалось, у женщины не только не было паспорта и свидетельства о рождении. Она вообще не знала точную дату своего рождения.

- Возможно, я родилась в период с 1993 по 1999 год, - заявила она сыщикам.

Как такое возможно? Очень просто. Женщина родилась в цыганской семье в городе Барабинске. На свет она появилась не в роддоме, а прямо в таборе. Когда подросла, из-за кочевой жизни, родители в школу ее так и не отдали, поэтому она не умела считать. Выяснилось, что даже ее любимый мужчина, с которым она жила, ничего не знал о прошлой жизни своей пассии.

- Чтобы узнать о ней больше информации, были сделаны запросы в Новосибирск, - рассказывает начальник отдела ГСУ областного главка полковник юстиции Оксана Чермакова. – Также мы назначили комиссионную судебную медицинскую экспертизу. Экспертам нужно было определить биологический возраст, а также его соответствия вероятной дате рождения. Экспертам мы также показали результаты медицинских обследований, в числе которых были выводы стоматолога и рентгеновские снимки скелета задержанной женщины.

Эксперты, словно вернувшись в прошлое, сделали вывод, что девушка родилась в мае 1999 года. После этого, не было никаких проблем, чтобы оформить мошеннице свидетельство о рождении и паспорт. Только после этого уголовное дело смогли направить в суд. Мошенницу признали виновной. А украденные украшения вернули пенсионерке.

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