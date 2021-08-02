В Иркутской области за решетку отправится вооруженная банда, выбивавшая из людей деньги. Фото: УФСБ по Иркутск области

В Иркутске завершено расследование по громкому уголовному делу. Преступная банда, похищавшая людей и с оружием вымогавшая деньги, ждет решения суда. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, с января по июнь 2019 года в городе Иркутске руководителем банды и 7 активными участниками, в числе которых одна девушка, был совершен ряд преступлений против личности и собственности граждан, - рассказывают в ведомствах.

Преступники действовали по отработанной схеме. Они выбирали место нападения, откуда вывозили жертв на своих автомобилях на какие-нибудь безлюдные места. Там бандиты их избивали, угрожали оружием и требовали выкуп за свою жизнь. Бывало, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Люди, загнанные в угол, отдавали похитителям все нажитое имущество: деньги, машины.

Одного из пострадавших похитили в марте в Ленинском районе города. Его увезли на пустырь в микрорайон Березовый. Преступники избили его каким-то деревянным предметом и выстрелили из травматического оружия. Мужчине чудом удалось от них сбежать.

Также, в мае того года в Юбилейном они угрожали водителю «Тойоты Короллы», выстрелив из пистолета в воздух. Мужчине пришлось пересесть в их машину, а затем около суток терпеть побои в какой-то квартире. Требовали с него 2 миллиона рублей. За выкуп его отпустили.

Таким образом от их действий пострадали 8 человек. Все похищенные автомобили вернули их владельцам.

В июне 2019-го, благодаря слаженным действиям сотрудников УФСБ и Управления уголовного розыска МВД по региону, подозреваемые были задержаны.

Следователи допросили более 200 человек, провели 45 экспертиз. Это уголовное дело описано в 62 томах. Злоумышленников будут судить по статьям за участие в банде, разбой, похищение человека, вымогательство и незаконный оборот оружия.

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