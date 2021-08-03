Сибиряк 2 километра нес на руках по тайге лесника после нападения разъяренного медведя Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Вечером в тайгу выехали фельдшер и глава поселка Подволочное, чтобы оказать пострадавшему первую помощь, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск первый заместитель мэра Усть-Удинского района Александр Менг. - По спутниковой связи второй лесник, они были вместе, сообщил, что у его товарища рваные раны ноги и перелом бедра, из-за чего транспортировать его на УАЗе было бы просто невозможно. Фельдшеру и главе пришлось вернуться в поселок и сменить машину на бортовой грузовик. В последний раз они выходили на связь в 22:20, сообщив, что раненному оказана первая помощь.

Накануне в Усть-Удинском районе рабочие будни в тайге для двух мужчин обернулись настоящей борьбой за выживание. По предварительной информации, в 20 километрах от небольшого поселка вблизи реки Илим они занимались лесовосстановлением. Места, действительно, дикие - кругом чаща, связь с внешним миром – только по спутнику. Поэтому, когда лицом к лицу работяги встретились с разъяренным медведем, надеяться приходилось только на себя.

- Когда одного из мужчин ранил хищник, второй, сколько мог, помогал ему отбиться, - делится с "Комсомолкой заммэра района, где все произошло. - Не знаю, тащил ли он его на себе или волок позади, но мужчина смог довести товарища, которой не мог идти самостоятельно из-за тяжелых травм, к машине, оставленной в двух километрах. Там их и нашли фельдшер и глава поселка, чтобы отвезти обоих в Подволочное.

О том, что на его коллегу напал медведь, мужчина успел сообщить по спутниковой связи в ближайший отдел полиции, который находится в Усть-Уде.

- В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненого и прибытию к месту происшествия, находящемуся в труднодоступном участке тайги в более чем в 200 километрах от районного центра, следственно-оперативной группы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ближайшая больница, в которой пострадавшему могут оказать помощь, находится в Братске. Туда мужчину планируют доставить бортом санавиации. При необходимости раненого лесника перевезут в Иркутск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведь-убийца до сих пор не найден: косолапый шатун держит в страхе жителей таежного поселка на севере Иркутской области (подробности)

Медведь загрыз двух сторожевых собак в поселке Маркова под Иркутском. На месте происшествия круглосуточно дежурят полицейские, чтобы предотвратить повторное нападение хищника. (подробности)