Может ли смог от якутских пожаров задержаться в Иркутске до сентября: разбираемся в ситуации. Фото: Яна ЛИСИНА

Иркутск в дыму! Байкал в пелене, ничего не видно! Горожане и приехавшие на отдых туристы ничего не понимают - что случилось? А когда слышат про пожары в Якутии, их интересует одно - когда это светопреставление, сильно напоминающее затянувшееся солнечное затмение, закончится? А вот когда снег пойдет, уныло шутят в соцсетях... В самом деле.

- По данным муниципальных образований Иркутской области, за прошедшие сутки задымление наблюдалось в 539 населенных пунктах 17 районов и 8 городах региона, - подводят малоутешительный итог в МЧС Иркутской области. -По данным космического мониторинга, дым от природных пожаров, действующих в Якутии, в результате движения воздушных масс продолжает поступать через территорию Красноярского края в центральные и южные районы Иркутской области.

И плюсом к этому — с запада Якутии на север Приангарья.

- Чтобы разогнать смог, нужен очень сильный ветер, - рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Город ветрами не славится, наоборот. Увы, но большую часть недели мы его и не ждем. А, значит, на всей территории Иркутская область -Бурятия -Якутия-Красноярский край продолжит циркулировать тот воздух, который есть. Смог.

-Наверное, больше всего концентрация дыма в низинах, а это почти весь город? И, может быть,стараться выбираться за город, в лес или поближе к воде?

-Не поможет, - только развела руками Юлия Янькова. - Мы регулярно проводим замеры, и концентрация вредных веществ везде примерно одинакова. Слишком плотный, густой смог. А перемена погоды с ветром и дождем ожидается, но только к концу недели.

Роспотребнадзор проводит регулярные замеры и пока не нашел в регионе превышений ПДК по опасным веществам. Но самих-это этих веществ, от сажи и до бензапирена, вполне достаточно!

Иркутск в дыму. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Дым из Якутии накрыл Урал, Сибирь и Монголию

А вот какие перспективы, чтобы смог ушел насовсем? Судя по всему, с этим-то как раз сложно и ждать придется долго, пока в Якутии не наступит похолодание, а дожди и снег не потушат леса( в северной республике это происходит в сентябре). Почему? Слишком большая территория занята огнем, просто так это не потушить, хотя на место стянуты силы МЧС и Минобороны.

- Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 12 районов республики , где зарегистрировано 125 очагов из 156 действующих природных пожаров, - сообщают в ГУ МЧС Якутии. - На тушении огня работают более 4 тысяч человек.

Сейчас площадь лесных пожаров в Якутии превышает 2 миллиона гектаров. Этот пожар специалисты космического мониторинга NASA назвали самым крупным. Их спутник четырежды прошел над горящей тайгой.

- Дым, который был настолько густым, что большая часть земли внизу была скрыта из виду, простирается примерно на 3200 км с востока на запад и на 4000 км с юга на север—но он захватывает лишь небольшую часть дыма от пожаров, - приводят они данные наблюдений. - На этой неделе дым лесного пожара преодолел более 3000 км от Якутии и достиг Северного полюса, и это, похоже, первый раз в истории человечества.

Природные пожары на территории вечной мерзлоты — это страшно. Их дым уже накрыл всю Восточную Сибирь, включая Бурятию и Забайкалье, достиг Хакасии и Тывы. Через Ханты-Мансийский округ добрался до Урала, пелена сегодня висит над Челябинском, Екатеринбургом и Тюменью. Затуманил Улан-Батор, а заодно «прихватил» немного Гренландии. Из сибирских регионов повезло пока только Новосибирску, Омску, Кузбассу и Барнаулу. Там хозяйничает циклон. Но надолго ли?

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