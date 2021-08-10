В аэропорту Иркутска объяснили, почему в терминале скопилась толпа пассажиров

Такая толпа образовалась в терминале 10 августа. Фото: пресс-служба аэропорта Иркутск

Ранним утром 10 августа в соцсетях самой обсуждаемой темой вновь стал иркутский аэропорт. А точнее терминал внутренних рейсов, где скопилась такая толпа пассажиров, что передвигаться по первому этажу, было практически невозможно. В разгар третьей волны коронавируса, это особенно возмутило горожан. Кстати, такая ситуация в воздушной гавани наблюдается уже второй день. Причина скопления людей – туман, который каждое утро накрывает Иркутск, и из-за которого 9 августа даже пришлось отменять все рейсы.

- Столпотворение в терминале образовалось из-за того, что утренние рейсы специально летели в Иркутск с задержкой, - объясняют корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе иркутского аэропорта. – Практически все они приземлились ближе к 12 часам. Получилось так, что 10 августа в период с 13.00 до 17.00 мы обслужили 2320 улетающих пассажиров и 2313 прилетающих. Всего – 4633 человека. Для сравнения, в прошлый вторник, 3 августа, за этот же период в нашем терминале улетело и прилетело около 2 тысяч пассажиров.

Пассажиры ждут своего рейса по несколько часов. Фото: Павел Циколин

Попал в толпу в терминале и иркутянин Павел Циколин. Вот что он рассказывает на своей странице в соцсети.

- Очень много людей, все рейсы перенесены из-за смога и тумана, - пишет Павел. - В основном переносят на 5-6 часов. Есть люди, которые сидят вторые сутки. Они не могут вылететь из-за неприбытия борта в Бодайбо и Екатеринбург. Мы ждали 4 часа.

Синоптики обещают туман в Иркутске и на 11 августа. Фото: пресс-служба аэропорта Иркутск

В воздушной гавани еще раз просят пассажиров заблаговременно позаботиться о своем вылете. Сначала нужно получить информацию о рейсе в справочной по телефону или на официальном сайте аэропорта. Также можно узнать у представителей авиакомпании. Приезжайте в терминал минимум за два часа до вылета, и не берите с собой сопровождающих, чтобы избежать ненужного скопления людей.

Добавим, что синоптики обещают очередной туман в Иркутске и на утро 11 августа.