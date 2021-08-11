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Общество11 августа 2021 12:31

Синоптики рассказали, что на Иркутск надвигается долгожданный дождь, который развеет смог

Когда ждать осадки
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Синоптики рассказали, что на Иркутск надвигается долгожданный дождь, который развеет смог

Синоптики рассказали, что на Иркутск надвигается долгожданный дождь, который развеет смог

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Солнца жители Иркутска не видят с конца прошлой рабочей недели. Приангарье погрузилось во мглу еще в ночь на прошлую субботу из-за дыма от лесных пожаров, которые бушуют в Якутии и на севере области. К тому же ситуацию ухудшает туман, который каждое утро окутывает Иркутск. Поэтому, один из главных вопросов, который интересует горожан – когда, наконец пройдет дождь, который поможет развеять дымку?

- Ситуация потихоньку начинает улучшаться благодаря юго-восточному ветру, который подул в Иркутске, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Что касается осадков, то слабый дождь ожидается в городе уже вечером, 12 августа. Днем без осадков, столбик термометра покажет +26 градусов. Правда, утром вновь туман. В пятницу, 13 августа также прогнозируем небольшой дождь и +22 на термометре.

Эти осадки, по словам синоптиков должны рассеять дымку над Иркутском и мы вновь сможем увидеть солнце. Кстати, как сообщил Роспотребнадзор, случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в столице Приангарья, по-прежнему не зафиксировано.

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