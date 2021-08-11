В Иркутске не зафиксировано высокое загрязнение воздуха из-за смога. Фото: Яна Лисина

Специалисты Роспотребнадзора и Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за смога продолжают проводить замеры атмосферного воздуха в Иркутске, Усть-Куте, Братске, Усть-Илимском районе и Тулуне. Напомним, дымка накрыла города и районы Иркутской области из-за лесных пожаров на севере Приангарья и в Якутии.

- Случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода по-прежнему не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Добавим, что за прошедшие сутки задымление наблюдается в 736 населенных пунктах 20-ти районов и 9 городах.

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