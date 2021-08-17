Вахтовой автобус упал с высоты 3,5 метров в Бурятии, пострадали 14 пассажиров

Автобус упал с высоты 3,5 метров в Бурятии, пострадали 19 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная авария произошла вечером, 17 августа в Бурятии. По предварительной информации, в Еравнинском районе, на территории карьера Горно-обогатительного комбината «Озерный». водитель вахтовки "Урал" съехал с технологической дороги, после чего автобус упал с высоты 3,5 метра.

- Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии. - Погибших нет.

Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все подробности аварии.