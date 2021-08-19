Дикого зайчонка приютила кормящая кошка в Бурятии. Фото: пресс-служба Агентства лесного хозяйства Бурятии

- Я увидела серенький комочек среди подрастающих сосенок. Сперва подумала: мышь не мышь? – рассказывает историю спасения новорожденного зайчонка сотрудница Хандагатайского лесхоза Бурятии Маргарита Барсукова корреспонденту «КП»-Иркутск». – Кроха едва дышал, явно пролежал здесь не одни сутки. Заячью норку так и не нашли, зато приметили следы волков неподалеку.

Малыш был настолько крошечным, у него даже пуповина еще не отсохла. Но лесники не бросили его одного на верную гибель. Маргарита взяла ушастого к себе домой. Пару дней его выкармливали только молоком, даже бутылочку приобрели. А скоро с удовольствием начал кушать ботву от морковки и свеклы, и от укропа не отказался.

Маргарита выкармливает зайчонка молоком из бутылочки. Фото: Маргарита Барсукова

- Дома зайчику скучать не приходится, - продолжает рассказ Маргарита Барсукова. – И наша кормящая кошка сразу его приняла! Ушастик лежит, пригревшись среди котят, а она вылизывает их и выкармливает молоком.

Приемной мамой для малыша стала домашняя кошка, которая недавно обзавелась потомством. Фото: Маргарита Барсукова

Кстати, малыш все-таки нашел себе «маму-зайчиху». В доме уже жил декоративный кролик, и заяц принял его за своего сородича. Подрос, и не отстает от него. В кроличьей клетке грызет минеральный камень.

- Вообще малец быстро вымахал за эти две недели, - поделилась сотрудница лесничества. - Стал активным, игривым. Сам бежит на руки.

Еще немного подрастет, окрепнет, и зайца выпустят на волю в лес.

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