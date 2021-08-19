Вандалы подожгли книги перед Пушкинской библиотекой в Чите. Фото: ЗКУНБ им. А. С. Пушкина

То, что произошло накануне вечером в Чите, не укладывается в рамки разумного. Кто-то развел костер из десятка книг в беседке напротив Пушкинской библиотеки на площади Декабристов. Как считают горожане, скорее всего это дело рук подростков.

- Мы относимся к этому случаю крайне негативно, - поделились с корреспондентом «КП»-Иркутск» в Забайкальской научной библиотеке имени А. С. Пушкина. – У нас это первый случай вандализма по отношению к книгам. Мы сразу написали заявление в полицию.

Сожженные книги были не из фонда библиотеки, а из свободного книгообменника на площади, который работает много лет. Сюда люди приносят свои книги и могут свободно взять себе любые понравившиеся.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, сейчас следователи разбираются с произошедшим. Сотрудники ведомства выяснят, кто это сделал, и почему.

По итогу разбирательства прокуратура примет решение, поджигатели будут наказаны.

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