Специалисты выяснили, откуда взялись бирюзовые пятна на Байкале. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Сине-зеленые пятна в районе бухт Песчаная и Бабушка на Байкале на днях заметили туристы и поделились этим в соцсетях. Фото облетели интернет. Специалисты взяли пробы воды на анализ. Выяснилось, что вода изменила цвет из-за наличия в ней цианобактерий. Об этом рассказал журналистам во время пресс-конференции руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.

- Эти бактерии при жизни имеют зеленый цвет, а когда умирают, становятся синеватого оттенка. Об этом нам подтвердил Лимнологический институт, который тоже брал воду на анализ в бухте Песчаная. Это цветение фауны – нормальное состояние озера, - отметил Николай Сафронов.

Кстати, специалисты Лимнологического института взяли пробы воды и в районе пляжа в Хужире на Ольхоне. А вот там не исключили, что было локальное загрязнение.

Росприроднадзор исследует воду из этих мест, также пробы отправили в Новосибирск.

- 17 августа взяли пробы в районе Хужира, результаты анализа будут готовы к понедельнику 23 августа. По предварительному осмотру, нефтепродуктов в воде нет, - сообщает заместитель директора Филиала "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" Юрий Вельдяев.

Сейчас ситуация находится на особом контроле правительства региона и всех контролирующих органов. Специалисты ежедневно проводят мониторинг озера. Все усилия направлены на выявление загрязнений.

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