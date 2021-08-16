Пробы воды взяли в бухте Песчаная, где туристы заметили бирюзовые пятна. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Туристы, отдыхающие в районе бухты Песчаная, пожаловались на бирюзовые пятна на поверхности Байкала. Также люди заметили, что вода изменила цвет на мутно-зеленый и приобрела неприятный запах. Чтобы выяснить причины, специалисты взяли пробы воды на анализ. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Для выяснения ситуации на месте в бухту Песчаная отправились специалисты отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на катере. На борт ведомственного судна также поднялись представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону), - рассказали в соцсетях заповедника.

Была обследована береговая кромка бухты Песчаная и прилегающие к ней бухты на протяжении около 2 километров на предмет потенциальных нарушений со стороны расположенных поблизости турбаз и гостиниц.

Официальное заключение и выводы специалистов будут представлены в ближайшее время.

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