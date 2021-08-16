Трех рыбаков осудили за вылов 51 омуля на Байкале Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ольхонском районе перед судом предстали трое мужчин, которые во время зимней рыбалки на Байкале выловили сетями 51 хвост омуля. Их признали виновными. Уголовное дело расследовано дознанием отдела полиции № 2 межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» на основании представленных материалов оперативно-розыскной деятельности отдела ФСБ Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщают в пресс-службах региональных прокуратуры и Главка МВД.

- Преступными действиями государству РФ причинен крупный ущерб размере свыше 185 тысяч рублей, в связи с чем представителем потерпевшей стороны в лице федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в судебном заседании подано исковое заявление о солидарном взыскании с виновных лиц ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среды их обитания, в пользу РФ, - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы условно с лишением их права осуществления любительского рыболовства в водных объектах Байкальского рыбохозяйственного бассейна сроком в 1 год. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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