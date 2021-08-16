Лесник за взятку в 175 тысяч рублей покрывал черных лесорубов в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе старший инспектор одного из лесничеств обвиняется в совершении трех эпизодов преступления,а точнее получения взятки. Также двое мужчин подозреваются в даче взятки должностному лицу. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, старший инспектор отдела по лесничеству в Иркутском районе получил от граждан взятку в виде денежных средств в общей сумме 175 тысяч рублей, за общее покровительство в совершении ими незаконных рубок лесных насаждений, а также информирование о проведении рейдовых мероприятий, связанных с незаконными рубками леса на территории Иркутского района, сотрудниками лесничества и правоохранительных органов, - рассказали в ведомстве.

Преступления были выявлены сотрудниками МРО (ЭП) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.

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