Жильцам иркутской 11-этажки, которых обязали снести свой дом за свой счет, предоставят новые квартиры

Когда снесут дом, пока неизвестно. Фото: Татьяна Петрова

- Купили в этом доме две квартиры - нам с мужем и сыну, а теперь получим в лучшем случае крошечную однушку в 29 квадратов на троих, да еще на окраине Иркутска, - вздыхает жительница 11-этажки по улице Пискунова, 40 Татьяна Петрова.

Про эту многострадальную высотку «Комсомолка» рассказывала уже не раз. Началась история два года назад, когда суд обязал Татьяну и 90 ее соседей не просто освободить квартиры, но и снести дом за свой счет. Причем за астрономическую сумму - в 350 миллионов рублей.

Самовольная постройка

Именно таковой признал суд дом возле Академического моста на правом берегу Ангары. Когда стали разбираться, выяснилось, что у фирмы, которая возводила 11-этажку, не было разрешения на строительство. Более того, отсутствовала даже проектная документация. Высотку посчитали недоделом. Но собственники квартир вскладчину довели дом до ума и заселились. Надеялись, все уладится, но нет.

Снести, нельзя оставить! Зимой власти подтвердили, что жильцам в любом случае придется выехать из квартир, в то же время им пообещали помощь. Мы вновь связались с дольщиками, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела со сносом и собирают ли они чемоданы.

- Наша война продолжается, - рассказывает владелица одной из квартир и руководитель инициативной группы Елена Гаркина. - Жилье предложили 35 жильцам, у которых другой недвижимости в собственности нет. Варианты неравноценные по квадратным метрам, да еще и на окраине Ново-Ленино. Квартиры предполагаются в черновой отделке. Свои же на Пискунова должны передать в собственность муниципалитета. Мы не согласны!

Фото: Татьяна Петрова

С одной стороны, людей понять можно, а с другой - не лучше ли согласиться на синицу в руке, чем уповать на журавля в небе? Тем не менее жильцам предлагают и второй вариант - выплаты, тогда они могут выбрать на рынке недвижимости то, что пожелают. Правда, сумма компенсации составит в районе 53 тысяч рублей за квадрат. А цены на жилье в Иркутске выросли, особенно за последний год! В среднем «квадрат» в новостройке стоит порядка 90 тысяч рублей. Разгуляешься ли?

Понимая это, шесть семей от предложения перебраться в Ново-Ленино все же не отказались.

- А куда деваться?! - говорит Татьяна Петрова. - Нужно получить хоть что-то, чтобы не остаться на улице. На Пискунова, 40 у нас тоже две квартиры: у нас с мужем 54 «квадрата» и 32 у сына с супругой.

Татьяна Петрова вместо двух квартир, может получить одну. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отдельный вопрос - ипотечники, ведь многие обладатели квартир на Пискунова, 40 приобрели жилье в кредит. Теперь же дом предстоит снести, но заем тогда выплачивать за то, чего нет на карте?!

- В общем, впереди полная неизвестность, - заключают жильцы. - А то, что впереди еще множество проблем и судов, нас уже не пугает. Привыкли!

Чиновник и судебный пристав - в деле

Кстати, весной 2021 года в Иркутске уже прошли первые задержания по этой громкой истории. В марте наручники захлопнули на запястьях бывшего сотрудника иркутской администрации. По версии следствия, зная, что у застройщика нет разрешения на строительство дома, он все же предоставил ему такую возможность, не оспорив право собственности на дом у застройщика…

… В суде решался вопрос о сносе самовольной постройки, коей признали дом на Пискунова, 40. Чиновник принял решение пойти на мировую. Ее подписали. После застройщик распродал квартиры «счастливым обладателям», хотя в эксплуатацию дом введен все еще не был! И тут возникает вопрос к самим жильцам: как они согласились на покупку, тщательно не изучив документы? Вопрос, конечно, риторический, но ситуация сейчас такая, какая есть.

Кроме того, в истории оказалась замешана экс-сотрудница одного из отделов судебных приставов. В теле находились материалы по судебным решениям о запрете строительства на Пискунова, 40. Однако, получив в собственность две квартиры в спорном доме, так сказать, замедлила процесс. Вот так строительство без разрешительных документов.

А жильцы тем временем пытаются добиться новой экспертизы на состояние своего дома. Они уверены, что он надежен, и покидать его стены пока не собираются.

- Мы не сдадимся! - заключает Елена Гаркина.

СКАЗАНО!

- В доме 138 квартир, прописаны 55 человек. Прокуратура определила, что у 41 семьи нет второго жилья. Мы подписали соглашение о социальном партнерстве с одним из застройщиков. До конца года он предоставит 35 квартир. Сейчас идет согласование с жителями по поводу переселения. Шесть семей уже согласились на такой вариант.

(Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области).

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Руслан БОЛОТОВ, мэр Иркутска:

Мы предложили жильцам социальные выплаты

- Переселять жильцов дома на Пискунова, 40 все равно придется. Увы, без вариантов! На кадастр его никогда не поставят, ведь на него нет ни проектно-сметной документации, ни разрешения на строительство. Восстановить это уже невозможно.

Губернатор Игорь Кобзев договорился с компанией, которая без затрат из бюджета предоставит людям квартиры на той площадке, на которой она строит. Согласитесь, для безопасности это лучше, чем жить в доме, который может разрушиться.

Что предложили мы? Мы готовы профинансировать из резервного фонда социальные выплаты. Пожалуйста, приобретайте жилье на рынке. Жильцам нужно настроиться на помощь государства, которое идет навстречу и готово помочь именно нуждающимся. Это не бизнес.

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