Землетрясение силой 3-4 балла почувствовали ночью 23 августа в Иркутске.

Район озера Хубсугул в Монголии трясет с потрясающей регулярностью с начала 2021 года. Первое землетрясение, отголоски которого весьма сильно отозвались в Иркутске - 5 баллов, и были ощутимы даже в спокойных и далеко не сейсмичных Красноярском крае и Новосибирске, произошло 12 января. С тех пор афтершоки ( так называются повторные толчки земной коры) продолжаются. В этот раз землетрясение в Иркутске зафиксировали рано утром 23 августа, в 4.36 местного времени ( +5 мск).

- В Ангарске земные толчки достигли 3-4 баллов, в Иркутске, Шелехове, Усолье-Сибирском - 3 балла, - сообщает Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН.

В Иркутске люди ночью спали и толчки почувствовали в основном жители верхних этажей многоэтажек. Все остальные горожане узнали о том, что "опять трясло" утром, из сообщений в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске: "Тряхануло - так тряхануло" (подробности)

Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января ( подробности)