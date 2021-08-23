Биогумус из опилок поможет лесовосстановлению в Приангарье. Фото: Предоставлено компанией

Отходы лесопиления - проблема из проблем. Их много, а сжигать или отправлять на свалку - вредно для экологии. Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» из отходов производства изготавливает паллеты и брикеты, часть щепы также отправляется на котельные Усть-Кута. И все равно остается еще огромное количество этого материала, который, возможно, теперь пойдет на пользу. Вместе с учеными из Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук сегодня ведется разработка технологии получения биогумуса - удобрения, безопасного, органически чистого и более эффективного.

Инициаторы проекта по переработке опилок - представители Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» и ученые Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. Фото: Предоставлено компанией

- Мы давно искали альтернативную технологию утилизации древесных отходов, помимо обычного сжигания и переработки их в брикеты, - рассказала вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргарита Ли. - Возникла идея обратиться в Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, и его сотрудники, в свою очередь, предложили вариант использования дереворазрушающих бактерий.

Маргарита Ли, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес». Фото: Предоставлено компанией

С помощью бактерий можно получить биогумус. Он является одной из разновидностей популярной безопасной органики, в нем содержатся необходимые для роста растений элементы и вещества, обогащающие грунт. Считается, что вермикомпост (или биогумус), в отличие от того же навоза, в котором могут быть семена сорняков, болезнетворные микроорганизмы и личинки паразитов, чист, эффективен и лишен неприятного запаха.

- Это сбалансированный продукт из органической части, - считает старший научный сотрудник, доктор биологических наук института химии им. Л.Е. Фаворского Людмила Беловежец. - Он восстанавливает гумус почвы, а дополнительные минеральные добавки благоприятно сказываются на урожайности культур.

Словом, биогумус - это органика, переработанная натуральным образом, с участием специальных грибов и бактерий. Сейчас ученые совместно со специалистами «Русского леса» разрабатывают технологию круглогодичной биоремедиации (комплекс методов очистки), которая и позволит получать из опилок биогумус.

Фото: Предоставлено компанией

- Таким образом мы увеличим объем переработки практически в 10 раз, и это намного быстрее и эффективнее будет восполнять весь накопленный ущерб, - пояснил директор института химии им. А.Е. Фаворского, доктор химических наук Андрей Иванов.

К слову, опилки гниют несколько лет, прежде чем превратятся в удобрение, а благодаря этой технологии переработки, над которой сегодня ведется работа, понадобится всего 3 - 4 месяца. За такой короткий срок полторы тысячи бактерий способны выработать две тонны биогумуса.

- Перед нами стоит задача не только получить удобрение, но и научиться использовать его для лесовосстановления, - подчеркивает Маргарита Ли. - Оно должно стать основой для сеянцев, саженцев, которые мы собираемся выращивать в лесопитомниках.

Идею компании поддержал и мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. Глава территории, где внедряется проект, выделил для аренды участок земли, который находится рядом с лесоперерабатывающим предприятием.

- Меня не надо было убеждать, я сам был инициатором того, что необходимо использовать современные технологии для переработки отходов лесопиления, - заключил Сергей Анисимов. - Получим конечный результат - биогумус - и будем дальше двигаться к цели, к переработке. А в дальнейшем можно изготавливать корм для рыб и крупного рогатого скота.