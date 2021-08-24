«Вакцинация – это жизнь!»: 26 августа подарки получат еще 43 победителя

Акция «Вакцинация – это жизнь!», которую «Комсомольская правда» проводит при поддержке администрации Иркутска среди горожан, поставивших вакцину от коронавируса, в самом разгаре! В четверг, 26 августа подарки получат еще 43 победителя. Итак, на этот раз на кону: 5 портативных аккумуляторов, 7 флеш-карт на 16 ГБ, 3 беспроводных наушника, 1 бесконтактный термометр, 1 тонометр, 1 пульсоксиметр, 5 сертификатов в детскую молочную кухню на 1000 руб, 5 сертификатов в комбинат питания на 1000 руб, 5 комплектов книг от «Комсомольской правды» вместе с пригласительными в театр или музей, а также одна упаковка витаминов. Ну а обладатель суперподарка, о котором мечтает каждый наш участник – нового белого автомобиля Lada Granta, определится 9 сентября.

Как узнать, стали вы обладателем подарка или нет? Для этого смотрите прямой эфир проведения акции. Начало 26 августа, в 18.00 на сайте «Комсомольской правды» - Иркутск» irk.kp.ru, сайте телеканала ТИВИСИ - «ТИВИСИ. РФ» и в эфире телеканала ТИВИСИ (ваших кабельных операторов), а также в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера ваших сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого этапа акции мы опубликуем в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Ну а мы еще раз очень подробно рассказываем правила акции. Принять участие в ней могут только жители Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории России. Обязательно нужно иметь постоянную или временную прописку в областном центре (подробнее в положении на сайте irk.kp.ru). Участником акции станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ и получил соответствующий сертификат с QR-кодом в период с 1 по 30 августа 2021 года. Для участия нужно вырезать из газеты «Комсомольская правда» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать КОПИЮ купона в редакцию «Комсомольской правды». Приобрести выпуск с купоном вы можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска. Билеты выходят в печать в ежедневном выпуске «КП» каждый вторник и четверг, а также в еженедельном – в среду. Оригинал купона необходимо предоставить организаторам, то есть в «Комсомольскую правду», лишь в случае выигрыша.

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН И КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Присылать купоны можно на электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

Выдача подарков будет осуществляться после предварительной записи по телефону: 89641182021.

ВНИМАНИЕ!

Какие подарки на кону

МАУ Праздник (20 флешек, 20 блютуз наушников, 20 переносных аккумуляторов),

«КП»- Иркутск» — 40 комплектов книг.

Комбинат питания — сертификаты на продукты.

Иркутская аптека — термометры бесконтактные (4 шт.), пульсоксиметры (4 шт.), тонометры (4 шт.), БАДы, витамины.

ВАЖНО

Организационный комитет

1.Гольдфарб С.И. Директор Иркутского филиала АО «ИД «КП»

2.Тарабан Н.В. Начальник Департамента здравоохранения администрации Иркутска

3. Стародубцев А.В. Директор МАУ «Праздник»

За подробностями акции, датах и времени следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

Партнер акции ООО «Сервико».

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