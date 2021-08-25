Китаец организовал контрабанду леса из Забайкалья на родину на 600 миллионов рублей

Китаец организовал контрабанду леса из Забайкалья на родину на 600 млн. рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное громкое дело ( на самом деле их десятки, и почти еженедельно таможенники Иркутской области, Бурятии и Забайкалья рапортуют о прекращении деятельности групп контрабандистов) по поводу незаконного вывоза леса в Китай начали расследовать в Чите. Пока известно о том, что по результатам доследственной проверки материалов, проведенной по материалам силовиков, возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое и специализировалось на контрабанде пиломатериалов в соседнюю страну.

Организовал его и возглавил предприимчивый 55-летний бизнесмен из Поднебесной, который создал в Чите несколько фирм, руководили которыми члены его "артели". Бизнес благополучно существовал, по данным силовиков, не меньше 17 лет, с 2002 по 2019 год, и приносил забайкальскому китайцу и его команде весьма неплохие барыши.

-В результате деятельности преступной организации совершено не менее 5 особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой пиломатериалов, - сообщают источники "КП" в силовых структурах.

Общая сумма контрабанды сосны и лиственницы из Сибири в Китай составила около 200 тысяч кубометров, а стоит он никак не меньше 600 млн. рублей. Кроме того, при организации незаконного вывоза леса совершались и другие преступления.

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