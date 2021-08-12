12 уголовных дел возбуждено на бизнесмена из Тайшета за контрабанду леса на 96,6 миллионов рублей

Общий объем незаконно экспортированной им древесины составил 31 тысячу кубометров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двенадцатое уголовное дело возбудила Иркутская таможня в отношении бизнесмен из Тайшета, связанное с контрабандой древесины в Китай. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской таможни.

- Иркутская таможня ранее, начиная с марта 2021 года, в отношении вышеуказанного

предпринимателя уже возбудила 11 уголовных дел. По результатам оперативно-

разыскных мероприятий было установлено, что гражданин незаконно экспортировал в

Китай пиломатериалы хвойных и лиственничных пород общим объемом около 20 тысяч

кубометров на сумму более 85,6 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемому

инкриминируется создание (совместно с гражданином КНР) устойчивой, сплоченной

организованной группы, связанной с контрабандой из Иркутской области незаконно

заготовленной древесины, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, на руководителя фирмы возбуждено 12 уголовных дел. Общий объем незаконно экспортированной им древесины составил 31 тысячу кубометров на общую сумму более 96,6 млн рублей.

По решению суда гражданин был арестован.

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