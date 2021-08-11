"В Иркутске птицы погибают из-за дыма от лесных пожаров": мнение орнитолога Фото: Виктория МИНАЕВА

В иркутском паблике один из пользователей забил тревогу, опубликовав фото мертвой хищной птицы, которую, по словам автора поста, он нашел на плотине ГЭС. У подписчиков аноним поинтересовался: "не связано ли падение птицы с задымленностью?" Как это обычно бывает, мнение людей разделилось. Кто-то сразу отверг этот вариант, мол, ситуация с лесными пожарами в регионе бывала и более напряженная, но живность не погибала. Другие предположили, что молодую залетную птицу могли "убрать" местные пернатые в борьбе за территорию. Третьи же были уверены, что именно смог повлиял на самочувствие хищника. Также многие комментаторы поддержали автора публикации, рассказав, что тоже в последнее время часто сталкивались на улицах города с тушками мертвых голубей или воробьев.

Может ли дым от лесных пожаров в Якутии и регионе, накрывший Иркутск, убивать птиц? Этот вопрос "Комсомолка" задала орнитологу, доктору биологических наук Игорю Фефелову.

- Сейчас идет миграционный период, некоторые виды перелетных птиц начинают упокидать привычные места обитания, - объясняет корреспонденту "КП"-Иркутск" ученый. - Каждый год, пролетая через город, в особенности молодняк, врезается в застекленные высотки и торговые центры. Такое столкновение становится летальным. Но неблагоприятными условиями для перелета птиц в этом случае можно назвать ясное небо и яркое солнце, так как они начинают отражаться в стеклах, делая здания "невидимыми" для птиц. Однако и смог отчасти может быть причиной таких "аварий". Густой туман ухудшает видимость и создает больше опасностей.

Также Игорь Фефелов отмечает, что на данный момент нет аномального количества птичьих смертей, учитывая статистику прошлых лет. К сожалению, такое происходит. Что касается голубей, давно известно, что эти пернатые часто подвержены инфекциям, так как питаются на свалках, а живут большими стаями - идеальные условия для распространения болезни. Однако, чтобы точно узнать причину гибели, необходимо провести ряд экспертиз и анализов.

Напомним, год назад жители Академогородка пожаловались на голубиное "кладбище" у своих домов. В соцсетях иркутяне бурно обсуждали из-за чего могло умереть так много птиц. К расследованию подключились инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Специалисты взяли несколько тушек, чтобы провести исследование. Инфекций у пернатых обнаружено не было. Была выдвинута версия, что кому-то из жителей района просто надоело соседство с голубями и неизвестные отравили птиц. Такие случаи в городе уже бывали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Академгородке Иркутска погибли десятки голубей. Инфекционных болезней у птиц не нашли. (подробности)

"О чем клекочут лебеди": в Тункинском парке шестой год подряд гнездится многодетная пара лебедей-кликунов. Появились первые фотографии счастливой семьи. (подробности)

Месть пернатых: атакованного сороками кота пришлось спасать прохожим в Сибири. Птицы подкараулили проказника, когда тот не смог слезть с дерева. (подробности)