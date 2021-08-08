"О чем клекочут лебеди": в Тункинском парке шестой год подряд гнездится многодетная пара лебедей-кликунов

В Тункинском парке шестой год подряд гнездится многодетная пара лебедей-кликунов. Фото: проект "ПроЗаповедник"

Один раз и на всю жизнь. О лебединой любви ходят легенды, а их преданности завидуют люди. Каждый год они покидают родные земли и улетают на зимовку в места с более мягким климатом, а затем возвращаются с новыми силами и заводят потомство. Одну из семейных пар белоснежных лебедей-кликунов хорошо знают сотрудники Тункинского парка. Птицы гнездятся на озере Енгарга шесть лет подряд и уже прославились как многодетные родители.

- В этом году лебеди прилетели уже 24 марта, когда еще озеро не растаяло. Поэтому они временно поселились на реке Холодная, которая впадает в озеро Енгарга и к тому времени успела растаять, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе Тункинского национального парка.

Счастье любит тишину, а лебединое еще и не жалует непрошенных гостей. Поэтому свои гнезда будущие родители вьют в кочках на берегу и в труднодоступных местах из перьев, мха и травы. В среднем в их кладке за раз появляется 6-8 яиц. Затем все свое время лебеди-кликуны посвящают своим птенцам, пока те не будут готовы выпорхнуть из гнезда.

В начале ноября, когда озеро замерзнет, семейство улетит на юг. Фото: проект "ПроЗаповедник"

- Все лето и до позднеи осени лебеди учат свое потомство самостоятельнои жизни: плавать, летать и искать себе пропитание. Родители не улетают с озера пока не убедятся, что их потомство всему обучено и сможет осуществить дальнии перелет. - рассказывают специалисты нацпарка.

В этом году удалось запечатлеть первые "шаги" маленьких лебедят. Они хвостиком плавают, то за мамой- лебедушкой, то за папой-лебедем. По предварительным подсчетам, в этом году пара кликунов стала родителями еще пяти малышей.

Лебеди-кликуны будут заниматься воспитанием потомства до 1,5-2 лет, пока птенцы не "встанут на крыло". Фото: проект "ПроЗаповедник"

В начале ноября, когда озеро покроется ледяной коркой, оставив лишь маленькие проруби, лебединая семья в полном составе улетит на заветный юг, чтобы вернуться весной.

А пока хозяев нет дома, за озером и его обитателями следят инспекторы. Каждый год они встречают и провожают перелетных птиц.

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