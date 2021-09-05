«Нет половины челюсти»: пьяный сибиряк пытался зверски расправиться с бродячей собакой на глазах у детей

«Нет половины челюсти»: пьяный сибиряк пытался зверски расправиться с бродячей собакой на глаз у детей. Фото: Анастасия Комина

- У собаки нет половины челюсти. Он стрелял в нее из ружья картечью, а потом хотел добить ее, - вспоминает ангарчанка Анастасия Комина. Два дня назад, когда женщина была на работе, ей позвонили из поселка, где у ее семьи находится дача. В телефоне она услышала взволнованный голос одного из соседей и не раздумывая, поехала в соседний район.

- Мужчина, как ни в чем не бывало, прогуливался по улице с ружьем, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» сибирячка. - Разговаривал агрессивно. Повторял, мол, разрешение на оружие есть, хочу и хожу, но я почувствовала, что от него исходит запах крепкого алкоголя.

По словам очевидцев, пьяный мужчина "гулял" по улице с ружьем. Фото: Анастасия Комина

На вопросы соседей, зачем было делать такое с несчастным животным, отвечал – это была вынужденная мера, якобы собака пыталась напасть на его малыша. Однако очевидцы рассказывают совсем другую историю. Бродяжка прибилась к коттеджам еще весной и за все это время никто за ней агрессии не замечал.

- Напасть? Эта собака собственной тени боится и к людям на метр не приближается, - утверждает Анастасия Комина.

Зато о мужчине с ружьем говорят обратное. Жители поселка обвиняют его в том, что тот якобы решил поиграть в охотника - хладнокровно выстрелил в несчастное животное посреди улицы, целясь прямо ей в морду. Страшно то, что невольными свидетелями расправы стали дети. Ангарчанка вызвала полицию и позвонила основателю приюта для бездомных животных Вадиму Матвиенко.

- Бедняжка была страшно напугана, когда мы пытались ее поймать, чтобы отвезти в клинику, - рассказал «Комсомолке» волонтер. – Шесть взрослых людей около двух часов не могли угнаться за раненной собакой. Она залезла под один из домов и спряталась между балок. Мне пришлось пробраться туда и накинуть на нее сеть – иначе ее было не обездвижить.

Напуганное животное ловили два часа, чтобы отвезти в клинику. Фото: Анастасия Комина

Фото и видео бродяжки со страшными травмами быстро разошлись по местным пабликам. Людей возмущает то, что сотворили с беззащитным псом. Все они требуют наказать виновника. Жители поселка написали заявление в полицию.

- На сегодняшний день проводится проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Собаке сделали сложную операцию. Благо челюсть можно восстановить хотя бы наполовину, чтобы в будущем дворняга смогла самостоятельно есть.

- Язык цел, небо тоже не тронуто. Выстрел пришелся именно на нижнюю часть пасти, - рассказал о состоянии пса Вадим Матвиенко. – Нам удалось вовремя привезти собаку в клинику, иначе бы она погибла от потери крови. Два дня мы ставили ей капельницы, чтобы она смогла набраться сил перед операцией. На реабилитацию уйдет минимум месяц, а может и два. Все это время животное будут кормить через трубку, обрабатывать раны и учить заново доверять человеку.

Содержание дворняги в стационаре, постоянное наблюдение ветеринаров и сложное лечение – все это оплачивается за счет пожертвований людей, которые узнали об этой истории в соцсетях. Сбор денег продолжается, но в приюте беспокоятся, что средств все же не хватит. Тогда сотрудники будут организовывать благотворительные выставки.

К слову, для четвероногого с тяжелой судьбой уже нашлась потенциальная хозяйка. Иркутянка хочет подарить собаке заботу и хороший уход.

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