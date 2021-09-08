Мошенники активизировались: иркутян засыпают сообщениями в мессенджерах о лжекомпенсациях

Иркутян засыпают сообщениями в мессенджерах о лжекомпенсациях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Здравствуйте! Я не смогла с Вами связаться по почте. На ваше ФИО поступил перевод от служб компенсации. Скоро он будет аннулирован. Получить компенсацию можно на сайте...», - сообщения с таким текстом начали массово поступать жителям Иркутска в мессенджерах. Чтобы узнать, что за перевод, а главное, о какой сумме идет речь, предлагалось перейти по активной ссылке, которая вела на сайт с запутанным названием: «Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств».

Увидев такое сообщение на экране своего смартфона совет может быть только один: не только не переходить по ссылке, а вообще удалить сообщение из чата. Никто и никогда не сообщит через мессенджеры о компенсации, прибыли, наследстве и так далее. Это просто новый развод от мошенников. И расчет аферистов прост: сейчас как раз идут государственные выплаты пенсионерам, да и детям школьного возраста только что деньги перевели. Значит, кто-то да клюнет. Перейдет по «зараженной» ссылке и лишится средств на карте, привязанной к телефону.

Фальшивый сайт "Компенсационного центра". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Не исключено, что кто-то уже попался на такую уловку, но пока заявлений от жителей Иркутской области по поводу такого обмана не поступали, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Просим не вестись на сообщения в мессенджерах. Если введете на фальшивом сайте данные банковской карты, они уйдут мошенникам. Более того, никакого «Компенсационного центра в принципе не существует. Зато аферисты внимательно следят за новостями. И как только услышали про выплаты пенсионерам, подсуетились и создали липовый сайт.

Попасться на такой развод в первую очередь могут те пенсионеры, кто еще не получил выплату в 10 тысяч рублей. И если вы оказались в их числе, алгоритм действий очень простой:

- Нужно просто обратиться в отделение Пенсионного фонда России, где вас проконсультируют, - уточняют в Отделении ведомства по Иркутской области.

ЦИФРА

В 2021 году мошенники обманули около 4 тысяч жителей Иркутской области, "заработав" полмиллиарда рублей (!)

КОНКРЕТНО

ТОП-4 самых популярных схем обмана

1. Покупки и продажа в интернете

Чаще всего иркутяне попадаются на удочку аферистов, когда покупают или продают товары в интернете. Вы выставляете какую-то вещь на сайте объявлений, на это клюет потенциальный покупатель и сообщает, что готов купить. После следуют разные предлоги: «Не могу приехать сейчас, живу в другом городе»… Но мошенник готов внести аванс на вашу карту в виде задатка. Для этого просит номер вашей карты и код подтверждения из СМС. И когда код получен - продавец лишается денег. А вернуть их не получится, ведь по доброй воле передали секретные данные мошеннику.

2. Звонки и СМС-рассылка от лжебанкиров или лжеполицейских

Это классическая схема. Мошенники обожают представляться сотрудниками банка. Способов развода клиентов масса. Например, говорят, что якобы с вашего счета пытаются снять деньги, оформить кредит, перевести на чужой счет. Человек теряется и испугавшись за свои кровные, бежит к банкомату и делает все, что ему скажут. А вся суть сводится к тому, чтобы с помощью телефонных звонков и обманных запросов получить доступ к вашим банковским счетам. По такой же схеме действуют и лжеполицейские: звонят и сообщают, что поступило уголовное дело на тех, кто пытается лишить вас сбережений и просят перекинуть деньги за указанный счет, чтобы якобы поймать мошенников с поличным. Мол, после спецоперации средства непременно вам вернут. Неправда!

3. Сообщения о выплатах

Пример описан выше. Мошенники следят за новыми выплатами населению от государства и делают людям свою собственную рассылку. Сюда же можно отнести компенсации за лекарства, которые рассылают пожилым людям.

4. «Бабушка, я попал в беду, срочно нужны деньги»

Эта схема была популярной несколько лет назад. Суть в том, что вам звонит ваш «родной человек» и со словами «Я попал в беду», просит денег. В основном так обманывали пенсионеров, представляясь детьми и особенно внуками. Ну, какая бабушка не захочет выручать внучка из беды? Сейчас такие аферы уходят в прошлое. Но случаи еще есть - пусть и всего около 7%.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Портрет потенциальной жертвы

- Если раньше можно было описать четкий портрет человека, которого обманывают чаще всего, то сейчас это сделать невозможно, - продолжают полицейские. – Попадаются абсолютно все в возрасте от 12 до 92 лет. Это люди почти всех существующих профессий. Среди жертв афер есть даже полицейские и сотрудники банков. Практически все, кто попался на удочку преступников, знали все эти схемы и не верили, что сами могут обмануться.

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