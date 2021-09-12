Подешевеет ли жилье в Иркутске, рассказали эксперты Фото: Александр ГЛУЗ

Почти год в Иркутске пляшут цены на недвижимость. Найти двушку за 2-2,5 миллиона, как раньше, практически нереально. Но, что интересно, покупают и за суммы в два раза выше!

- Например, недавно в Свердловском районе продавалась квартира площадью в 49 квадратных метров за 4,4 миллиона рублей, - рассказывает директор одного из местных агентств недвижимости Ирина Лаврова. - И что вы думаете? Ее быстро приобрели. А в Октябрьском - забрали студию за 4,8 миллиона! И это при учете, что внутри обычная обстановка, без дорогого дизайнерского ремонта. Иначе ценник вырос бы еще на сотни тысяч.

Спрос на жилье устойчивый, так что продавцам - и на вторичном рынке, и в новостройках - пока нет резона снижать цены. Как только появляется приличный, ликвидный вариант (так, чтобы квартира была не убитая, не в деревянной развалюшке), на него тут же находится покупатель.

- Так что жилье в Иркутске сейчас неоправданное дорогое, и стоимость продолжает стабильно расти, - продолжает эксперт. - Прогнозируем, что как минимум до Нового года ситуация не изменится, обвал цен пока не грядет.

Но обнадеживающая статистика все-таки стала появляться. Новостройки в областном центре, по данным REALTY.IRK.RU, в августе подешевели в среднем на 0,8% за квадратный метр. Правда, пока это коснулось только квартир в Ленинском и Куйбышевском районах. А вторичка хоть и стала недоступнее, но всего на 0,4%.

Получается, это первые «ласточки» того, что в будущем сибиряки все-таки смогут снова сэкономить на новом гнездышке? В других регионах, например, тоже уже заметили ценники на жилье с небольшим знаком минус. Однако действительно выгодных цен придется ждать, возможно, полтора-два года, полагают эксперты.

- Вероятно, все изменится в пользу покупателей, когда повысится ставка по ипотеке, и спрос замедлится, - добавляет Ирина Лаврова.

Напомним, что одна из причин, почему в 2020-м случился бум на квартиры - льготная ипотека на новостройки под 6,5%. Ее хотели отменить еще в ноябре прошлого года (поэтому в сентябре, боясь не успеть в «последний вагон», иркутяне рванули в банки и оформили рекордное число таких сделок), затем программу собирались закрыть в июле 2021-го. В итоге продлили еще на год, но ставка уже подросла до 7%, а выдавать стали максимум три миллиона. А что за такие деньги купишь? В итоге популярность льготной ипотеки упала за год на 21%.

- Снижение интереса к ней наблюдается с начала года, - подтверждает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев. - Если в прошлом году в среднем в месяц регистрировали 182 ипотеки, то средний показатель этого года - 89. Это может быть связано и с ценами на первичном рынке.

А они кусаются, и сильно. Цена за квадрат доходит до 117 тысяч, говорят иркутские риелторы. Неудивительно, ведь стройматериалы дешевле тоже не становятся, а наоборот.

Интересно, что больше всего раскошелиться придется за тесную студию - за 25 квадратов попросят столько же, как и за просторную трешку в хрущевке. Так, по данным портала «Мир квартир», маленькие квартиры в Иркутске за год прибавили в цене 21,6%.

- Весь последний год недвижимость в России только дорожала, - поясняет гендиректор портала Павел Луценко. - Льготная ипотека косвенно простимулировала рост цен и на вторичку. Покупатели обратили внимание на студии - самый компактный и бюджетный формат жилья. Спрос на них заметно вырос во всех регионах.

КОНКРЕТНО

Почем квадратный метр

С начала года вторичка в Иркутске выросла в цене на 12,8%, а новостройки – на 21,3%. Самые дорогие варианты - в Октябрьском районе (до 112 тысяч рублей за квадрат), наиболее доступные – в Ленинском (68 тысяч за квадрат). Об этом сообщает REALTY.IRK.RU.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аренда тоже влетит в копеечку

Не у всех есть возможность взять ипотеку, многие снимают жилье и фактически расплачиваются за чужой кредит. Тоже недешевое удовольствие, но что поделать. За год цены на съемные квартиры в Иркутске выросли на 6%, в среднем придется отдавать 17 тысяч в месяц. И это не предел, ставки могут подниматься и дальше.

- В августе-октябре традиционно повышается спрос на долгосрочную аренду, обусловленный началом делового сезона, - объясняет причину руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Хахулин.

А вот аренда частного дома, наоборот, становится доступнее. По данным портала «Мир квартир», в Иркутске ценник за год упал на 6%, но в целом это все равно ощутимо затратнее, чем снимать квартиру: месяц аренды коттеджа обойдется в среднем в 28 тысяч рублей.

- По данным Минтруда, в начале сентября в российские офисы вернулась примерно половина сотрудников, работавших в пандемию удаленно, - говорит Павел Луценко. - Вторая половина продолжает трудиться из дома. И дом этот нередко загородный. Со снятием ограничений интерес к жизни в коттеджах не иссяк.