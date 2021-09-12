Иркутянин выплатит 1,5 миллиона рублей за нелегальный майнинг криптовалюты

Иркутянину придется оплатить электроэнергию по коммерческому тарифу Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пользовался электроэнергией не только для коммунально-бытовых нужд. Энергосбытовая компания обратилась в суд о взыскании с иркутянина более 1,5 миллионов рублей в счет оплаты за потребленный энергоресурс за три летних месяца. Такая сумма возникла после того, как энергетики сделали перерасчет платы за электричество по коммерческому тарифу.

- Мы это сделали так, как обнаружили признаки работы оборудования для выработки криптовалюты, - говорят специалисты.

Объем потребляемого энергоресурса летом в помещении, куда по договору подавался "свет", вырос больше, чем в 60 раз. При том, что оно было нежилым и площадь имело небольшую – 25 квадратных метров.

- Подсудимый отрицал, что занимается майнингом, - рассказали в Ленинском районном суде Иркутска. – Говорил, что производил там дистиллированную воду, которая вывозилась в водный объект рыбохозяйственного назначения при осуществлении водоохранных мероприятий по договору водопользования. Во время проведения разбирательства котел для кипячения воды им демонтирован и продан.

Никаких доказательств того, что электричество использовалось только для коммунальных нужд, сибиряк предоставить не смог. В суде сделали вывод, что коммерческое потребление имело место быть, претензии энергосбытовой компании обоснованы. Иркутянин сдаваться не собирался и решил обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

- Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили жалобы ответчика без удовлетворения, - отмечают в Ленинском районной суде.

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