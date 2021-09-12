В Чите вертолет утонул в реке из-за неисправности приборов

Вертолет совершил экстренную посадку на реку в Чите. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В Чите 12 сентября началась доследственная проверка после инцидента с вертолетом Robinson R-44. Вертолет, на борту которого находилось два человека – пилот и пассажир, совершил экстренную посадку прямо на реку Читинка около 9 часов утра. Произошло это в Железнодорожном районе города.

Это была именно экстренная посадка, уверят специалисты, не падение. По предварительным данным, пойти на такой шаг пилоту пришлось из-за неисправности приборов.

- Ни командир воздушного судна, ни пассажир при посадке не пострадали, - рассказали «КП»-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. - В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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