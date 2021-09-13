Глава Забайкалья час ждал автобус на остановке после жалобы 10-летней школьницы на работу маршруток. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

- Каждое утро по пути в школу мерзну на остановке в ожидании автобуса по полчаса, - пожаловалась во время прямого эфира в Инстаграм 10-летняя Эвелина губернатору Забайкальского края. Девочка живет в Чите и почти каждый день ездит на маршрутке № 35. Однако чаще всего ни в утреннее, ни в вечернее время дождаться автобуса невозможно.

Прямой эфир на личной странице губернатора Забайкалья проходит ежегодно. Во время онлайн-трансляции Александр Осипов общается с жителями края и отвечает на вопросы. Так глава региона заметил сообщение школьницы. Сразу же после окончания прямого эфира Осипов вместе с мэром Читы Александром Сапожниковым выехал на ту самую конечную остановку 35-го маршрута. Губернатор прождал почти час, но в 22.00 ни одна маршрутка так и не приехала.

- Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же.

Видеоотчет о личной проверке работы перевозчика он выложил в Инстаграм и пообещал, что в отношении недобросовестных перевозчиков будут приняты меры.

- Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута №35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят, - поделился с подписчиками глава Забайкалья. - Здесь находится Александр Михайлович. Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери, пенсионеры и так далее.

Выяснилось, что этот маршрут не единственный, работой которого недовольны читинцы. Утром и вечером на остановках люди не могут дождаться еще автобусов №41, №24 и №6. А в выходные дни на общественный транспорт жители и вовсе не надеются. Администрация краевого центра пообещала разобраться недобросовестными компаниями.

Будем расторгать договоры и отдавать другим перевозчикам. Мы что должны кого-то уговаривать? – прокомментировал ситуацию глава города Александр Сапожников. - Пока люди будут страдать, мы будем одного перевозчика и 15 водителей уговаривать? Они ведь тоже должны задуматься. У каждого есть свои семьи, и остаться без работы сегодня – недопустимо.

Под публикацией с видео, где губернатор Забайкальского края пытается дождаться автобуса, набралось больше 5,6 тысяч просмотров и 570 комментариев. Некоторые жители Читы рассказали в комментариях, что проблемные маршруты есть по всему городу и попросили Александра Осипова проверить и их работу.